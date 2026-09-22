Cobden Township Hall

FREE programs for members kick off the week of October 5 at Cobden Township Hall!

STEM | Mondays, 4–5:30 p.m. | Ages 8–13

Explore science through fun experiments and hands-on activities!

Art Club | Wednesdays, 4–5:30 p.m. | Ages 8+

Get creative with different materials, techniques and art projects!

Classes come at no extra cost with a $50 BGC membership. Already a member? You’re covered. That’s less than $5 a month! These are drop off classes so if you need childcare or just a break, we’ve got you!

Register at programs@bgcrenfrewcounty.ca.

Come learn, create and make new friends!